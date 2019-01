Dresden. Für die Dresdner Eislöwen geht der Spiele-Marathon auch im neuen Jahr weiter. Dabei haben die Schützlinge von Bradley Gratton gleich in der ersten Januar-Woche drei wichtige Partien vor sich. Zum Auftakt reisen die Elbestädter an diesem Mittwoch nach Frankfurt, am Freitag geht es zu den Bayreuth Tigers und schon am Sonntag empfangen die Blau-Weißen die Eispiraten Crimmitschau zum nächsten Sachsenderby in eigener Arena.

Beim Tabellenzweiten in Frankfurt wartet auf die Dresdner eine schwere Aufgabe. Zwar konnten die Eislöwen die Hessen erst vor rund zwei Wochen daheim mit 6:3 bezwingen, doch in der Gesamtbilanz in dieser Saison haben die Löwen die Nase vorn – sie gewannen die erste Partie am vierten Spieltag in Dresden mit 5:2 und auch in eigener Halle setzten sie sich mit 3:1 durch. Zudem sind die Frankfurter, die als Tabellenzweiter derzeit 23 Punkte mehr auf dem Konto als die Blau-Weißen haben, seit drei Spielen ungeschlagen. Dagegen verloren die Sachsen drei der letzten vier Matches.