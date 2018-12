Dresden. Derbys sind in dieser Saison nicht die Sache der Dresdner Eislöwen. Auch im vierten sächsischen Duell gingen die Elbestädter als Verlierer vom Eis. Sie kassierten zum Jahresabschluss bei den Lausitzer Füchsen eine klare 2:6-Pleite (0:1, 2:0, 0:5). Weil die Schützlinge von Bradley Gratton zuvor auch schon gegen Bietigheim den Kürzeren gezogen hatten, beenden die Blau-Weißen 2018 mit einem Null-Punkte-Wochenende und rutschen wieder auf Platz zehn zurück. Die Lausitzer behaupten sich dagegen weiter als Verfolger von Spitzenreiter Ravensburg. Einige Fans haderten später mit einem vermeintlichen Tor von Jordan Knackstedt zum 3:1 (38.), das wegen eines vorherigen Pfiffs der Schiedsrichter nicht anerkannt wurde. Doch Bradley Gratton wollte das in keiner Weise als Grund für die diesmal deftige Klatsche gelten lassen. Vielmehr war der 48-jährige Kanadier sauer auf sein Team, und er brachte seinen Frust ohne Umschweife auf den Punkt: „Im ersten Drittel ist uns nichts gelungen. Wir waren einfach furchtbar und Weißwasser viel hungriger. Im zweiten Abschnitt haben wir einiges verändert, sind in Führung gegangen. Es ist für mich unerklärlich, was im letzten Drittel passiert ist. Wir sind regelrecht auseinander gefallen, haben grausame Fehler gemacht.“ Es sei am Spielverlauf sichtbar geworden, warum seine Mannschaft dort steht, wo sie steht. „Wir geben Spiel zu einfach her“, monierte er.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom ersten Spiel der Lausitzer Füchse gegen die Dresdner Eislöwen Mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse entscheiden die Lausitzer Füchse das vergangene Sachsenderby gegen die Dresdner Eislöwen für sich. © Thomas Heide

So waren die Eislöwen in der mit 3979 ausverkauften Halle schlecht gestartet. Dazu passte, dass Keeper Marco Eisenhut einige Probleme mit seiner Ausrüstung beheben musste und deshalb das Spiel schon in der sechsten Minute unterbrochen wurde. Eine Unterzahlsituation überstanden die Elbestädter zwar noch, aber wenig später beförderte Clarke Breitkreuz den Puck zum 1:0 (9.) für die Füchse über die Linie. Anschließend dominierten die Hausherren das Geschehen. Gratton fand sicher die passenden Worte und im Mitteldrittel gaben seine Schützlinge endlich Gas. Sowohl läuferisch als auch in den Zweikämpfen legten die Dresdner deutlich zu. So erkämpfte sich auch Jordan Knackstedt in der 24. Minute die Scheibe, passte zu Georgijs Pujacs, der das 1:1 markierte. Nur vier Minuten später sorgte Nick Huard sogar für die 2:1-Führung der Blau-Weißen. Und die Eislöwen erarbeiteten sich weitere Chancen, konnten sie – abgesehen von jenem umstrittenen Treffer – allerdings nicht verwerten.

Statt im Schlussabschnitt entschlossen an die Leistung anzuknüpfen, lieferten die Eislöwen 20 Minuten zum Vergessen. Fabian Dietz erzielte in der 25. Minute mit trockenem Handgelenksschuss das 2:2. Das löste bei den Füchsen offensichtlich alle Bremsen. Sie spielten sich nun förmlich in einen Rausch, während die Gäste auseinanderfielen. Die weiteren Treffer besorgten Steve Saviano (48./57.), Jeff Hayes (53.) und Thomas Reichel (59.).