Dresdner Eislöwen gewinnen 4:3 bei Freiburger Wölfen

Dresden. Für die Dresdner Eislöwen hat sich die weite Reise ins Breisgau gelohnt. Die Elbestädter konnten sich gestern vor 1679 Zuschauern bei den Freiburger Wölfen mit 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0) nach Verlängerung durchsetzen und damit zwei weitere Punkte verbuchen. Den Treffer zum Sieg erzielte Nick Huard.

Wie schon beim 6:1-Erfolg am Freitag gegen Kassel sorgte Neuzugang Stefan Della Rovere für den ersten Treffer im Spiel. Der Deutsch-Kanadier stand in der 4. Minute genau richtig im Slot und beförderte den Puck nach einem Schuss von Sebastian Zauner in die Maschen zum 1:0. Allerdings gaben auch die Hausherren von Beginn an richtig Gas und Sebastian Stefaniszin, der diesmal im Eislöwen-Gehäuse stand, bekam einiges zu tun. Als Steven Rupprich die erste Strafe im Spiel zog, musste der Dresdner Goalie nur wenig später hinter sich greifen – Jannik Harm gelang im Powerplay der 1:1-Ausgleich (10.). Drei Minuten darauf nutzten die Wölfe das nächste Überzahlspiel durch Josef Mikyska zur 2:1-Führung. Mit knappem Rückstand ging es in die Kabine.

Mit Energie aus der Pause

Nach der Pause kamen die Dresdner mit deutlich mehr Energie aufs Eis. Sie setzten die Gastgeber sofort unter Druck, setzten sich fast ununterbrochen im Drittel der Freiburger fest und erarbeiteten sich immer wieder gute Chancen. Einziges Manko: Sie konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen, scheiterten oftmals am gut aufgelegten Matthias Nemec im Kasten der Wölfe. Kurze Schrecksekunde dann in der 39. Minute: Weil Tomas Schmidt Gegenspieler Tobias Kunz in aussichtsreicher Position von den Schlittschuhen geholt hatte, gab es Penalty. Doch Goldhelm Nikolas Linsenmaier scheiterte an Stefaniszin.

Gleich zu Beginn des Schlussdrittels gelang den Blau-Weißen in Überzahl dann endlich der verdiente 2:2-Ausgleich. Torschütze war Timo Walther. Wieder diktierten die Gäste deutlich das Geschehen, spielten die Freiburger regelrecht an die Wand, konnten aber die Überlegenheit jedoch nicht in Zählbares ummünzen. Stattdessen glückte Nikolas Linsenmaier praktisch aus dem Nichts mit einem verzögerten Schuss das 3:2 (52.). Aber die Eislöwen hatten ja Stefan Della Rovere – der 28-Jährige kam nach einem Bully an die Scheibe, fackelte nicht lange und netzte zum 3:3 (53.) ein.

Kribbelige Szene am Ende

Vier Minuten vorm Ende gab es die nächste kribbelige Situation, als Nick Huard beim gleichzeitigen Schuss eines Freiburgers mit voller Wucht ins eigene Gehäuse rutschte und es verschob. Zwar flog der Puck auch ins Tor, aber erst, nachdem der Kasten aus der Halterung war. Das vermeintliche Tor für die Wölfe wurde also nach dem Videobeweis nicht anerkannt. Obwohl Georgijs Pujacs kurz vor der Schluss-Sirene noch eine Riesenchance hatte, blieb es in der regulären Spielzeit noch beim 3:3.