Dresdner Eislöwen holen wichtige Punkte gegen die Bayreuth Tigers

Nach drei bitteren Niederlagen in Folge haben die Dresdner Eislöwen endlich den erhofften ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Bradley Gratton setzten sich am Freitagabend bei Verfolger Bayreuth Tigers verdient mit 5:3 (1:1, 3:2, 1:0) durch und können damit dem Sachsenderby gegen die Eispiraten Crimmitschau am Sonntag zuversichtlich entgegensehen.

Wie schon beim ersten Spiel im neuen Jahr konnte Trainer Bradley Gratton auch diesmal nicht mit komplettem Eislöwen-Kader anreisen. Neben Chris Billich und Harrison Reed fehlte diesmal auch noch Stammkeeper Marco Eisenhut. Deshalb hütete in Bayreuth Sebastian Stefaniszin das Tor. Und er musste auch sehr schnell hinter sich greifen. Nachdem Nick Huard bereits 33 Sekunden nach Spielbeginn eine Strafe gezogen hatte, markierte Simon Karlsson im Powerplay das 1:0 (2.) für die Tigers.

Danach wurde es richtig turbulent vor den knapp 2000 Zuschauern in der Halle. Nachdem die Luft vor dem Gehäuse des Bayreuther Goalies Brett Jaeger mächtig brannte und einige Dresdner versuchten, den Puck über die Linie zu stochern, verletzte sich Jaeger. Er musste behandelt werden und konnte die Partie nicht fortsetzen, für ihn kam Timo Herden (9.). Wenig später erwischte es auch noch die zweite Schiedsrichterin Nicole Hertrich, bei der eine Platzwunde an der Lippe genäht werden musste. Einen ersten positiven Schlusspunkt unter dieses Drittel setzte Steve Hanusch, der in der 20. Minute den 1:1-Ausgleich erzielte.

Eine blitzschnelle Reaktion

Der zweite Abschnitt begann jedoch erneut mit einem Treffer der gastgebenden Tigers. Nach Vorarbeit des Ex-Eislöwen Juuso Rajala besorgte Timo Gams das 2:1 (23.) für die Hausherren. Doch die Gäste aus der sächsischen Landeshauptstadt ließen sich davon nicht beeindrucken. Nur 51 Sekunden später netzte Dennis Palka zum erneuten Ausgleich ein. Die Gratton-Schützlinge bekamen immer mehr Aufwind und in Überzahl brachte Jordan Knackstedt die Elbestädter in der 31. Minute erstmals in Führung. Youngster Gregory Saakyan erhöhte nur drei Minuten darauf mit seinem ersten Treffer auf 4:2. Doch kurz vor der Sirene beförderte Michal Bartosch im Powerplay den Puck zum 3:4-Anschluss (40.) irgendwie über die Linie. Erst nach Videobeweis wurde dieser dennoch umstrittene Treffer anerkannt. So blieb es für den Schlussabschnitt spannend.