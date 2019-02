Dresdner Eislöwen mit ganz wichtigem Sieg

So ging es mit dem knappen Vorsprung in die Kabine. Und wie zu Spielbeginn sorgten die Hausherren auch gleich im zweiten Durchgang für Jubel bei den Fans. Im ersten Powerplay der Eislöwen war erneut Jordan Knackstedt zur Stelle, lupfte den Puck zum 3:1 (24.) in die Maschen. Der 30-Jährige erzielte damit bereits seinen 20. Treffer für die Elbestädter. Nur drei Minuten später gab´s das nächste Überzahlspiel für die Gastgeber - und auch das nächste Tor. Huard baute den Vorsprung auf 4:1 (27.) aus. Kurz darauf hatten die Zuschauer schon wieder den Torschrei auf den Lippen, doch per Videobeweis stellten die Schiedsrichter fest, dass der Puck nur an den Pfosten knallte. Die Bayreuther spornte das wohl noch mal an, sie erkämpften sich immer mehr die Hoheit auf dem Eis und Eisenhut stand nun im Mittelpunkt. Doch der 24-Jährige erwies sich als Fels in der Brandung, bekam Szenenapplaus und die Fans feierten ihn mit Sprechchören und Gesängen. Doch wieder musste der Keeper kurz vor der Pause doch noch eine Scheibe passieren lassen. Erneut war es Bartosch, der in Überzahl auf 2:4 (40.) verkürzte.