Dresdner Eislöwen nach Sieg nun Tabellenachter

Schon vor der Partie hatte Kapitän Thomas Pielmeier betont, dass seinem Team Kaufbeuren liegt. Und genauso war es am Ende, denn mit dem gestrigen Sieg konnten die Elbestädter alle vier Saison-Duelle für sich entscheiden. Schon im ersten Drittel sorgte Nick Huard im ersten Powerplay der Eislöwen für die 1:0-Führung (9.), die die Gäste auch bis zur Pause verteidigten.

Der von der lettischen Nationalmannschaft inzwischen zurückgekehrte Verteidiger Georgijs Pujacs baute zu Beginn des Schlussdrittels mit dem 3:1 (43.) die Führung aus. Doch in der 52. Minute verkürzte Phillip Messing erneut. In den letzten Minuten wurde es turbulent. Erst stellte Stefan Della Rovere mit dem 4:2 (56.) den alten Abstand her. Aber Sami Blomqvist (58.) brachte die Gastgeber wieder heran. Doch Dresden bewies diesmal Nervenstärke und Kapitän Thomas Pielmeier machte mit dem 5:3 (59.) endgültig alles klar.