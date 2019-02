Dresdner Eislöwen siegen gegen Deggendorf

Dresden. Endlich konnten die Dresdner Eislöwen mal wieder ein Sechs-Punkte-Wochenende feiern. Nach dem Sieg in Kaufbeuren am Freitag bezwangen die Elbestädter gestern vor 3257 Zuschauern in eigener Arena Tabellenschlusslicht Deggendorfer EC mit 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). „Das waren ganz wichtige Punkte“, betonte auch Kapitän Thomas Pielmeier, der zugleich zugab: „Die Playdowns will schließlich keiner spielen. Da wir den Start in die Saison verbockt haben, müssen wir jetzt Gas geben.“

Die Eislöwen fanden nur mühsam in die Partie, konnten ein Überzahlspiel nicht nutzen und scheiterten mehrfach am NHL-erfahrenen Gäste-Keeper Jason Bacashihua. Im zweiten Abschnitt nahm das Spiel dann deutlich mehr Fahrt auf. Gleich zu Beginn gerieten die Gastgeber erneut in Unterzahl. Sie störten den Gegner jedoch früh, hinderten die Bayern daran, ihr Powerplay aufzuziehen und wenn, dann war Marco Eisenhut im Tor zur Stelle.

Als die Hausherren wieder komplett waren, sorgte Kapitän Thomas Pielmeier nach schöner Vorarbeit von Timo Walther mit dem 1:0 (25.) endlich für den ersten Torjubel. Doch der war kaum verklungen, klingelte es auf der Gegenseite. Kurz nach Wiederanpfiff netzte Dimitrij Litesov zum 1:1-Ausgleich (26.) ein. Und es kam noch schlimmer: Curtis Leinweber brachte im Powerplay die Gäste sogar mit 2:1 (33.) in Front. Als anschließend gleich zwei Deggendorfer eine Strafe kassierten, durften die Blau-Weißen in doppelter Überzahl agieren.

Trainer Bradley Gratton hatte extra eine Auszeit genommen, um seinen Jungs die Spielzüge anzusagen. Doch es funktionierte nicht. Erst als sie wieder komplett waren, netzte Martin Davidek zum 2:2-Ausgleich (39.) ein. Gleich zu Beginn des Schlussdrittels vergab Nick Huard einen Penalty, machte dies aber nur Sekunden später wieder gut, brachte seine Mannschaft mit dem vorentscheidenden 3:2 (44.) auf die Siegerstraße. Anschließend verteidigten die Gratton-Schützlinge aufopferungsvoll den knappen Vorsprung.

Kleinigkeiten entscheiden

„Wir haben noch einmal an unserem Unterzahlspiel gearbeitet und das hat sich ausgezahlt. Insgesamt aber waren es am Wochenende schon zwei schwere Spiele. Trotzdem hatten wir erneut paar dumme Strafen dabei, die müssen wir in Zukunft weglassen“, mahnte Pielmeier noch einmal. Trainer Bradley Gratton meinte: Beide Goalies haben einen sehr guten Job gemacht. In solch engen Spielen entscheiden Kleinigkeiten, in welche Richtung es geht. Wir haben bis zum Schluss gekämpft, uns auch das Glück erarbeitet und uns am Ende belohnt. Ich bin stolz, dass wir die drei Punkte in Dresden behalten konnten.“

Für die Eislöwen geht es nun am Freitag in Kassel weiter. Dorthin wird auch der diesjährige Sonderzug der Fans rollen. Dort wird dann auch Neuzugang Aleksejs Sirokovs erstmals spielberechtigt sein. Die Elbestädter hatten die Verpflichtung des lettischen Stürmers am Wochenende bekanntgegeben. Der 37-Jährige wechselt von Prizma Riga nach Dresden und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.