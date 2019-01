Dresdner Eislöwen treffen auf zwei direkte Konkurrenten

Dresden. Nach drei Niederlagen in Folge stehen die Dresdner Eislöwen schon wieder mit dem Rücken zur Wand. Und nun warten an diesem Wochenende zwei Partien gegen direkte Konkurrenten. So gastiert der Tabellenzehnte am Freitagabend (20 Uhr) bei den Bayreuth Tigers, die als Elfter mit nur einem Punkt Rückstand hinter den Elbestädtern lauern. Am Sonntag folgt das nächste Sachsenderby. Dazu empfangen die Blau-Weißen in eigener Halle (17 Uhr) die Eispiraten Crimmitschau. Das Team aus dem Sahnpark belegt derzeit mit drei Zählern Vorsprung Rang neun.

„Wir müssen Punkte einfahren. Das ist ein absolutes Muss, da gelten keine Ausreden oder Entschuldigungen mehr“, weiß auch Ex-Kapitän René Kramer, der im Rückblick auf die Niederlage in Frankfurt sagt: „Dort haben wir schlechtes Forechecking gespielt und damit zugelassen, dass der Gegner das Momentum auf seine Seite ziehen konnte. In der Videoanalyse haben wir noch einmal die Fehler aufgezeigt bekommen“, so der Verteidiger. Coach Bradley Gratton hat dabei festgestellt, dass seinen Schützlingen im letzten Drittel die Offensivkraft gefehlt habe und sie in alte Muster verfallen seien. Man habe gesehen, dass die Jungs wollen, doch es fehlte zum Teil am hundertprozentigen Fokus und am Selbstvertrauen, wie der Kanadier glaubt. Zwar durchlaufe jedes Team in der Saison eine solche Phase, doch seine Mannschaft habe schon zu viel liegen gelassen und könne sich solche Phasen nicht mehr erlauben.