Dresden. Die Achterbahnfahrt der Dresdner Eislöwen setzt sich auch kurz vor Jahresschluss fort. Nach dem Sieg gegen Bad Tölz wollten die Schützlinge von Bradley Gratton am Freitag gegen die Bietigheim Steelers nachlegen. Doch ein drittes Mal ließ sich der Titelverteidiger in dieser Saison nicht von den Elbestädtern bezwingen. Vor 4037 Zuschauern unterlagen die Dresdner dem Tabellenfünften, der sehr abgeklärt, clever und mit hoher Effizienz agierte, am Ende mit 2:5 (0:1, 2:3, 0:1) Treffern. Nun geht es an diesem Sonntag zum Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse, die am Freitagabend ebenfalls eine 3:5-Pleite in Bad Nauheim kassierten.

Gäste gehen früh in Führung

Beide Mannschaften starteten mit hohem Tempo, agierten von Beginn an auf Augenhöhe. Das erste Zeichen setzten jedoch die Gäste. Sie tankten sich blitzschnell vor das Gehäuse von Eislöwen-Goalie Marco Eisenhut. Der Ex-Dresdner Bastian Steingroß bediente Norman Hauner, der den Puck ins rechte Eck zum 1:0 (5.) schlenzte. Nur eine Minute später hatte Goldhelm Matt McKnight die nächste Großchance für die Steelers, doch er scheiterte diesmal am Dresdner Schlussmann. Wenig später sorgte Sebastian Zauner auf der Gegenseite für Alarm, aber auch Ilya Sharipov war auf dem Posten.