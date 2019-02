Dresdner Eislöwen veranstalten Sledge-Hockey-Tag

Dresden. Dresden und der tschechische Bezirk Ústí haben für das Jahr 2019 ein „Deutsch-Tschechisches Sportjahr für Menschen mit Behinderung“ ausgerufen. Beide Partner wollen gemeinsam Sportmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung bekanntmachen, neue Angebote fördern sowie Vereine und Sporttreibende im Grenzraum zusammenbringen. Dresdens Sportbürgermeister Peter Lames sagte dazu: „Mit diesem Projekt können wir weiter zusammenrücken, Brücken bauen und Barrieren überwinden.“

Auftakt und Höhepunkt ist der „Sledge-Hockey-Tag“ bei den Dresdner Eislöwen

Auftakt und erster Höhepunkt wird dabei am kommenden Sonntag der „Sledge-Hockey-Tag“ bei den Dresdner Eislöwen sein. Vor dem Spiel der DEL2-Mannschaft gegen Freiburg sowie in den Drittelpausen können sich die Besucher über Angebote informieren, den Sledge-Hockey-Schlitten einmal selbst testen und zudem werden gemischte Mannschaften aus Dresden und Aussig (Ústí nad Labem) in einem Sledge-Hockey-Spiel den Zuschauern die Sportart näherbringen.

Besucher können beim Sledge-Hockey mitmachen

Wer diese Sportart sogar ein wenig beherrscht, ist zum Mitspielen eingeladen. Interessenten können sich bis Freitag per E-Mail an media@eisloewen.com dafür anmelden. Auch ohne Anmeldung kann man sich beim Sledge-Hockey ausprobieren. Auf einer Kunststoffbahn gilt es, die Balance auf einem speziellen Schlitten zu finden und mit Hilfe zweier kurzer Schläger ins Rutschen zu kommen. Wer diese Herausforderung meistert, kann sich am Torschuss versuchen.

Christian Pilz ist einer jener Dresdner Protagonisten, die diese Para-Sportart schon seit Jahren betreiben und perfekt beherrschen. Seit einem Unfall 2001 ist der Elbestädter querschnittgelähmt und fand beim Sledge-Eishockey eine neue Herausforderung. Bereits seit 2004 spielt er Para-Ice-Hockey bei den Dresden Cardinals, die schon 1998 als eine Abteilung des ESC Dresden gegründet wurden. Im Jahr 2007 hatte der gebürtige Karl-Marx-Städter seinen ersten Einsatz in der Nationalmannschaft. Er nahm mit seinen Klubgefährten Robert Pabst, Bernhard Hering und Lars Uhlemann unter anderen an Weltmeisterschaften in Boston, Ostrau und Gangneung (Südkorea) teil.

Nachwuchs im Sledge-Hockey ein Problem