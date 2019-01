Dresdner Eislöwen weiter im Aufwind

Dresden. Die Dresdner Eislöwen setzen ihren Aufwärtstrend fort. Das Team von Trainer Bradley Gratton feierte am Dienstagabend gegen die Roten Teufel Bad Nauheim mit einem 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) den sechsten Sieg im siebenten Spiel. Damit finden die Elbestädter offensichtlich zu der zuvor noch fehlenden Konstanz. „Wir haben heute einen Gegner geschlagen, der einen guten Lauf hat“, freute sich Eislöwen-Stürmer Steven Rupprich. Bereits am Freitag geht es mit dem Top-Spiel gegen die Ravensburg Towerstars in der heimischen Arena weiter.

Schnelle Cracks und ein super Goalie

Vor nur 1636 Zuschauern gaben die Hausherren von Beginn an Gas. Schon in der ersten Minute prüfte Nick Huard erstmals Gäste-Keeper Felix Bick. Es dauerte auch nicht lange und schon konnten die Fans jubeln – nach schönem Pass von Chris Billich zog Martin Davidek aus vollem Lauf ab und netzte zum 1:0 (7.) ein. Danach konnten sich die Eislöwen, die mehr vom Spiel hatten als der Tabellensechste, weitere gute Chancen erarbeiteten. Allerdings schlugen sie kein Kapital daraus. Als die Gäste dann langsam auftauten, kamen auch sie zu einigen Möglichkeiten, doch Marco Eisenhut war stets auf dem Posten, wie in der 11. Minute bei einem Alleingang von Radek Krestan. Auch bei zwei Überzahlsituationen ließ sich der Eislöwen-Goalie nicht überwinden. Als Timo Walther in der 19. Minute böse zu Fall gebracht wurde, gab es das erste Powerplay für die Elbestädter. Doch auch sie ließen die beiden Minuten ungenutzt. So ging es mit dem knappen Vorsprung in die Kabine.

Heißer Schlagabtausch auf dem Eis

Und das Pausengetränk muss gut gewesen sein. Kaum waren die Cracks aufs Eis zurückgekehrt, klingelte es im Kasten der Bad Nauheimer erneut. Ausgangspunkt des schnellen Spielzugs war Marco Eisenhut. Über René Kramer kam Stefan Della Rovere an die Scheibe und der Neuzugang fackelte nicht lange. Mit dem 2:0 nach 18 Sekunden erzielte der Neuzugang im dritten Spiel für die Blau-Weißen seinen insgesamt vierten Treffer. Danach ging es rasant hin und her, beide Teams schenkten sich nichts. Auch die Roten Teufel tauchten nun immer wieder gefährlich vorm Dresdner Gehäuse auf. Doch sie fanden in Marco Eisenhut ihren Meister. So bewahrte der 24-Jährige seine Mannschaft auch in der 29. Minute vor dem Anschlusstreffer, als er mit einer Glanztat den Schuss von Cody Sylvester entschärfte. Kurz darauf hatten die Eislöwen auch ein wenig Glück, als Maximilian Brandl nur den Pfosten traf. Nachdem die Schützlinge von Bradley Gratton mehrere Überzahlspiele in dieser Partie ungenutzt gelassen hatten, klappte es endlich in der 36. Minute. Jordan Heywood zog im Powerplay ab und Nick Huard stocherte den Puck aus Nahdistanz zum 3:0 über die Linie. Der Jubel darüber war kaum verklungen, konnte Radek Krestan die Dresdner Abwehr und auch Marco Eisenhut überwinden und zum 1:3 (37.) verkürzen.