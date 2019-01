Dresdner SC ist auf der Suche nach Leichtigkeit

Dresden. Der Redebedarf nach der ärgerlichen 2:3-Niederlage gegen Aufsteiger Straubing war bei den DSC-Volleyballerinnen und Trainer Alexander Waibl groß. „Dieses Spiel war eine Katastrophe, eine riesengroße Blamage“, will der Coach nichts beschönigen. „Die unerwartete Niederlage zum Abschluss der Hinrunde hat uns die Chance auf Platz zwei gekostet“, weiß er. Dass es in der Truppe nicht stimme, dafür gebe es keine Hinweise. „Die Mannschaft ist homogen, da gibt es weder Zickereien noch irgendwelche Grüppchen“, so der Coach.

Nicht nur seit dem intensiven Austausch mit dem Team und in Gesprächen mit einzelnen Spielerinnen nach der Pleite hat der 50-Jährige ausgemacht, woran es nicht erst in dieser Partie krankte: „Wir müssen feststellen, dass wir uns seit der 0:3-Niederlage in Stuttgart insgesamt schwertun. Uns fehlen die Leichtigkeit, Spielfreude und eine gewisse Lockerheit. Alles wirkt angestrengt und verkrampft, wir geraten schnell in Stress, wenn wir zurückliegen“, bekennt er, dass diese Ergebnisse Spuren hinterließen. Das sei jedoch typisch für eine Mannschaft, die mit einer bestimmten Erwartungshaltung an sich selbst und auch vom Umfeld in die Saison gegangen sei und dann diese Niederlagen gegen die Mitfavoriten Schwerin und Stuttgart kassierte.

„Wir müssen jetzt als Mannschaft und auch jede Spielerin für sich einen Weg finden, wie wir mit dem Druck umgehen“, so Waibl. Eine kurzfristige Arbeit mit einem Mentaltrainer würde seiner Ansicht nach jetzt wenig bringen: „Die Sportpsychologie ist etwas sehr Wertvolles, aber entfaltet ihre Wirkung nur, wenn man das langfristig anlegt. Dafür aber haben wir derzeit keine finanziellen Mittel“, erläutert er. „Wir sind jetzt in einer Phase, wo viel in der Mannschaft passiert, sehr offen und kommunikativ mit den Problemen umgegangen wird. Wenn wir es schaffen, uns aus diesem Tal heraus zu kämpfen, kann das für den Saisonverlauf noch sehr wichtig sein“, ist Waibl überzeugt.

Ehrgeiz und Wille sei seinen Schützlingen auf keinen Fall abhanden gekommen, sie hätten nur nicht den richtigen Lösungsweg gefunden. Man müsse nur wieder mehr agieren, statt nur zu reagieren. „Die Angst vor einem schlechten Ergebnis darf nicht den Kopf dominieren, sondern wir müssen den Fokus auf die volleyballerischen Details lenken. Unser Ziel für die Rückrunde muss sein, wieder gut zu spielen und in jeder Partie unsere maximale Leistung abzurufen“, lenkt Alexander Waibl den Blick nach vorn.