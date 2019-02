Dresdner SC mit Sieg zurück in der Erfolgsspur

Dresden. Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind nach drei Niederlagen in Serie in der Bundesliga wieder die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der fünfmalige deutsche Meister setzte sich am Mittwochabend gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen mit 3:1 (25:22, 23:25, 25:22, 25:16) durch. Mit dem elften Saisonsieg erkämpfte sich der DSC in der Tabelle wieder den dritten Platz zurück. Suhl verteidigte trotz der achten Saison-Niederlage den sechsten Rang.