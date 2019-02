Dresdner-SC-Volleyballerinnen treffen auf den VfB Suhl

Dresden. Nachdem die DSC-Volleyballerinnen am Wochenende Platz drei an Potsdam verloren haben, wollen sich die Elbestädterinnen diesen zurückerobern: mit einem Sieg am Mittwochabend in heimischer Halle gegen den VfB Suhl LOTTO Thüringen (18.40 Uhr). Für DSC-Trainer Alexander Waibl ist der Blick auf die Platzierung nach wie vor zweitrangig, für ihn stehen andere Dinge im Vordergrund. „Sicher verkenne auch ich nicht, dass es in der Tabelle eng zugeht. Aber ich habe die Entwicklung der Mannschaft in Richtung Playoffs im Blick und dieser Weg ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, macht er klar.

Dem langfristigen Ziel untergeordnet sei auch seine Entscheidung über die Aufstellung in den kommenden Partien. „Für mich ist entscheidend, dass wir kontinuierlich Schritte nach vorn machen, Schwerin war da schon ein guter Anfang.“ Er will seine Spielerinnen davon wegbringen, sich mit zu vielen Gedanken über den Ausgang eines Spiels zu beschäftigen. „Die Vergangenheit hat gezeigt, wenn wir darüber nachdenken, was wäre, wenn, dann verkrampfen wir und das macht uns kaputt. Deshalb richten wir auch im Training unsere Arbeit darauf aus, das Positive zu stärken und sich von Negativem nicht runterziehen zu lassen“, erläutert Waibl und fügt hinzu: „Sie sollen sich auf die nächste Annahme, das nächste Zuspiel, den nächsten Angriff fokussieren, also auf jede einzelne Aktion.“ Damit sollen auch Fehlerserien und kleine Löcher, in die die Mannschaft zuletzt immer wieder in einem Spiel gefallen sei, vermieden werden.

Mit Konzentration zum Sieg gegen den VfB Suhl

In den letzten Trainingseinheiten habe man gemerkt, dass diese Arbeit langsam Früchte trage. „Die Mädels waren im Training brutal konzentriert. Und ich bin mir sicher, wenn wir das alles am Mittwoch abrufen, dann werden wir auch gewinnen“, ist der Coach vom Können seiner Schützlinge überzeugt. Viele Kleinigkeiten seien dabei entscheidend. Nach der Niederlage vergangene Woche in Schwerin habe die Analyse gezeigt, dass der DSC dem Meister im Angriff ebenbürtig gewesen sei, doch sich in Aufschlag und Annahme zu viele Fehler eingeschlichen hätten. „Daran haben wir gearbeitet“, so der 50-jährige.

Kapitän Katharina Schwabe fällt aus