Dresdner SC Volleyballerinnen verlieren überraschend gegen Straubing

Dresden. Das ist ein herber Rückschlag für die DSC-Volleyballerinnen. Nach dem klaren 3:0-Sieg gegen den VCO Berlin im ersten Spiel der englischen Woche rutschte das Team von Trainer Alexander Waibl gestern böse aus und unterlag vor 2200 Zuschauern in heimischer Halle Aufsteiger NawaRo Straubing mit 2:3 (23:25, 25:6, 23:25, 25:18, 13:15). Eine bittere Enttäuschung, doch schon am Sonnabend gibt mit dem USC Münster ein anderes Kaliber seine Visitenkarte in der Margon Arena ab. DSC-Kapitän Katharina Schwabe hatte nach der schwachen Vorstellung keine richtige Erklärung: „Wir haben ja schon die ganze Saison nach guten Phasen welche, in denen wir dann einbrechen.“ Dann aber fügte sie hinzu: „Vielleicht stimmt auch etwas in der Mannschaft nicht und wir sollten uns mal zusammensetzen und offen und ehrlich reden.“ Alexander Waibl fand diese Aussage „überraschend“ und auch Lena Stigrot meinte: „Ich finde das nicht.“ Klärungsbedarf scheint es also trotzdem zu geben.