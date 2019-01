Dresdner Shorttrack-Hoffnungen ruhen auf Anna Seidel

Dresden. Wenn an diesem Freitag die Shorttrack-Europameisterschaften im niederländischen Dordrecht beginnen, sind die Augen der deutschen Fans natürlich in erster Linie auf Anna Seidel gerichtet. Die zweimalige Olympia-Teilnehmerin vom EV Dresden hatte zu Beginn des Winters mit einem zweiten Platz über 1000 m beim Weltcup in Salt Lake City für ein erstes Ausrufezeichen gesorgt. Auch der neue Bundestrainer Stuart Horsepool, der das Amt im Sommer übernahm, ist überzeugt: „Annas Ergebnisse in diesem Winter waren besser als in den vorangegangenen Jahren. Sie verfügt über das Potenzial, regelmäßig aufs Podium zu laufen.“