Dresdnerin Jenny Elbe holt deutschen Vizemeistertitel im Dreisprung

Leipzig. Silber für Jenny Elbe! Die Dreispringerin vom Dresdner SC sicherte sich am Samstag bei den 66. Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Leipzig den zweiten Platz. Lediglich die Chemnitzer Favoritin Kristin Gierisch legte mit 14,38 Metern einen weiteren Satz hin. Den sächsischen Dreifachtriumph perfekt machte Maria Purtsa, die mit 13,46 Metern Bronze holte.

Wermutstropfen: Die 13,76 Meter von Elbe reichten immer noch nicht für die Teilnahme an der Hallen-EM in Glasgow in zwei Wochen. Dafür hätten 13,85 Meter zu Buche stehen müssen. Für die Dresdner Leichtathletin ist es dennoch ein Erfolg. Denn erst im Januar war sie nach vielen Monaten Krankheits- und Verletzungspause in den Wettkampfbetrieb zurückgekehrt. Nach ihrem Sieg bei den Sächsischen Meisterschaften hatte sie gesagt: "Es gibt noch viel Arbeit, vor allem beim Anlauf.“