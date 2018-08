Nach der Partie wollte er nur noch in die Kabine. Kein Wunder. Denn der 21-jährige Braydon Manu vom Halleschen FC wurde am Dienstag beim Drittligaspiel in Jena übel beleidigt, so schreibt es die Bild.

Manu soll während des Spiels von Jena-Fans rassistisch bepöbelt worden sein. Sein Teamkollege Mathias Fetsch nach der Partie: „Die aus der ersten Reihe der Tribüne haben ihn rassistisch beleidigt. Ich habe es gehört, es wurde ‚du schwarze Sau, verpiss dich‘ und solche Sachen gesagt. Unterste Schublade.“

Der FCC soll inzwischen reagiert haben und nach der Handynummer von Manu, der in Itzhoe in Schleswig-Holstein geboren wurde, gefragt haben - wohl um sich beim Spieler zu entschuldigen.