Dritte Runde im Wernesgrüner Sachsenpokal ausgelost

Leipzig. Am Montag wurden in der Sportschule Abtnaundorf die Partien der dritten Runde im Wernesgrüner Sachsenpokal ausgelost. Im Lostopf waren die Sieger der 25 Partien der zweiten Runde. Hinzu kamen die sechs Regionalligisten Chemnitzer FC, der 1. FC Lok Leipzig, die FSV Budissa Bautzen, der FC Oberlausitz, der Bischofswerdaer FV sowie der VfB Auerbach. Auch Drittligist FSV Zwickau greift erstmals ins Spielgeschehen ein. Diese Vereine waren in den ersten beiden Runden noch nicht vertreten. Natürlich gilt auch in dieser Runde die gewohnte Pokaltradition: der klassenniedere Klub einer Begegnung hat Heimrecht.

Die Partien der zweiten Runde werden am 13. und 14. Oktober ausgetragen.