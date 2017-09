Drogenskandal beim FC Augsburg: Talente wegen Joint gefeuert

Maurizio Gaudino

Den einstigen Stuttgarter und Frankfurter traf es nicht ganz so hart. Der deutsche Nationalspieler mit italienischen Wurzeln soll in einen Versicherungsbetrug mit Luxus-Karossen verwickelt gewesen sein und wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung, sowie einer Geldstrafe in Höhe von 180.000 Mark verurteilt.