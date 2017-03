Druck? 96-Trainer André Breitenreiter ist total entspannt

Er war auf den Plätzen der Region unterwegs, hat seine Kinder Clara (18) und Emil (14) bei ihren Fußballspielen betreut. „Gegnerische Spieler, Eltern, Opa und Omas“, alle wollten ein Bild mit Breitenreiter. „Es ist schon anders, wenn man in seiner Heimat Cheftrainer ist“ – man kann ihm nur wünschen, dass die Reaktionen positiv bleiben, auch wenn es mal nicht so laufen sollte.

Eigentlich ist Stephan Fürstner im defensiven Mittelfeld von den Hauptstädtern gesetzt. Doch der Spitzenreiter der zweiten Liga muss beim Auswärtsspsiel in Hannover auf Fürstner verzichten. Der 29-Jährige zog sich eine Verletzung am rechten Knie zu. © imago

Ein wichtiger Mann in der Berliner Defensive ist Toni Leistner. Der Innverteidiger ist in der Mannschaft von Jens Keller gesetzt. © imago

Damir Kreilach stand in jedem Spiel der laufenden Saison in der Startelf der Köpenicker. Dabei markierte der zentrale Mittelfeldspieler sieben Treffer und sammelte drei Assist-Punkte. © imago

Der Trainer ist tiefenentspannt – und seine Spieler offenbar auch. „Sie machen alle einen gelösten Eindruck“, hat der 43-Jährige erkannt. „Sie versuchen umzusetzen, was wir im Video erarbeitet haben.“

Breitenreiter hat das Schubladen-Denken bei 96 eingeführt. „Wir geben ihnen durch Abläufe und Automatismen Möglichkeiten vor. Sie müssen dann die richtige Schublade ziehen.“ Der Trainer führt viele Gespräche und macht „individuelle Analysen, damit die Spieler Sicherheit auf dem Platz gewinnen“, Breitenreiter erläutert das so: „Die Jungs müssen kreativ sein, in jeder Situation Entscheidungen treffen.“

Aber sie haben in den Schubladen Bedienungsanleitungen für die jeweilige Situation. Wer Handlungsalternativen kennt, kann lockerer an die Aufgabe herangehen. Soweit die Theorie. Noch spürt Breitenreiter „keine Anspannung“ in der Mannschaft. In der Praxis weiß auch der Coach, „wenn das Spiel näher rückt, fängt es an zu kribbeln, denn es steht außer Frage, dass es ein besonderes Spiel ist“.