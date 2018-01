Druck zu groß: Deshalb ist Zverev bei den Australian Open ausgeschieden

Anzeige

In der Umkleidekabine klopfte ihm Roger Federer tröstend auf die Schulter und sprach ein paar aufbauende Worte, doch das unerwartet frühe Australian-Open-Scheitern wird Alexander Zverev noch eine Weile beschäftigen. „Ich muss herausfinden, was mit mir in den entscheidenden Momenten bei den Grand Slams passiert. Es ist in Wimbledon passiert, es ist in New York passiert, es ist hier passiert“, sagte Zverev nach dem 7:5, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 0:6 gegen den Südkoreaner Chung Hyeon – und lieferte einen Teil der Antwort gleich mit: „Grand Slams bedeuten mir noch zu viel. Einige erwarten, dass ich ins Halbfinale oder Finale komme. Das merkt man schon.“

Anstatt allerdings frustriert in den erstbesten Flieger Richtung Heimat zu steigen, steht für den mit Abstand jüngsten Tennisprofi aus den Top Ten schon die nächste Herausforderung an. Anfang Februar kämpft die deutsche Davis-Cup-Auswahl im australischen Brisbane um den Einzug in das Viertelfinale – und auch dann werden Druck und Erwartungshaltung wieder (fast) nur auf dem 20-Jährigen lasten.

Im Lauf der Woche will Zverev zum Nationalteam stoßen, das sich in der KDV Sport Academy an der Gold Coast auf das Duell mit Nick Kyrgios und Co. vorbereitet. Er werde im Davis Cup spielen, versicherte der Hamburger am Samstagabend in den Katakomben des Melbourne Parks trotz seines nicht einkalkulierten Abschieds in der dritten Runde.

Immer, wenn es wichtig wird, geht es für Zverev schief

Als Nummer vier der Welt war der vielversprechendste deutsche Profi seit Boris Becker zum ersten der vier großen Turniere gereist, spekuliert wurde bereits über seine Chancen in einem möglichen Achtelfinale gegen den sechsmaligen Turniersieger Novak Djokovic.

Fünf Titel gewann Zverev 2017, nur Rafael Nadal (6) und Federer (7) holten mehr. Bei zwei Masters-Turnieren, der Kategorie direkt unter den Grand Slams, sicherte er sich Siegerpokal und -scheck. Doch immer, wenn es auf die bedeutendsten Anlagen seiner Sportart geht, läuft irgendetwas schief. Nur im vergangenen Jahr in Wimbledon schaffte er es in ein Achtelfinale. Weder in Melbourne noch in Paris, Wimbledon oder New York schlug Zverev bislang einen Top-50-Spieler.

„Man muss ihm Zeit geben, er ist wie ein Stern in die Weltspitze geflogen, jetzt muss er sich konsolidieren. Es ist halt alles nicht so einfach“, sagte Boris Becker im TV-Sender Eurosport. Es sei kein körperliches Problem, sagte Zverev. Eher schon ein mentales.

Das sind die letzten 20 Sieger der Australian Open Roscoe Tanner gewann die Australian Open 1977. Es blieb der einzige Grand-Slam-Triumph des US-Amerikaners. Insgesamt konnte er in seiner Karriere 16 Titel gewinnen. © imago/ZUMA Press/Keystone Vitas Gerulaitis gewann das Turnier ebenfalls 1977, weil der Austragungstermin in diesem Jahr vom Januar auf den Dezember wechselte. Wie Tanner gewann er nur dieses eine Grand-Slam-Turnier. © imago/Colorsport Guillermo Vilas konnte den Titel bei den Australian Open in den folgenden Jahren 1978 und 1979 gewinnen. Der Argentinier gehört zu den wenigen Spielern, die in ihrer Karriere mehr als 1000 Matches auf der ATP-Tour absolvierten. © imago/Baumann Brian Teacher holte 1980 einen seiner acht Karrieretitel im Einzel in Melbourne. Seine höchste Weltranglistenplatzierung erreichte er im darauffolgenden Jahr, als er im Oktober auf Rang sieben der Rangliste zu finden war. © imago/Sportfoto Rudel Johan Kriek gewann das Turnier in den beiden darauffolgenden Jahren 1981 und 1982. In Letzterem nahm der Südafrikaner auch die amerikanische Staatsbürgerschaft an, unter der er bereits in den Jahren zuvor aufgetreten war. © imago/Claus Bergmann Die nächsten beiden Auflagen des Turniers gewann der Schwede Mats Wilander. 1983 besiegte er Ivan Lendl im Finale, 1984 Kevin Curren. Einige Jahre später, 1988, konnte er den Titel nach einem knappen Fünf-Satz-Krimi gegen Pat Cash zum dritten Mal gewinnen. © imago/Thomas Zimmermann Stefan Edberg gewann die beiden Turniere dazwischen. 1985 und 1987 (1986 fand kein Turnier statt, weil ab 1987 wieder im Januar gespielt wurde) konnte er seine einzigen beiden Australian-Open-Siege verbuchen, auch wenn er in den folgenden Jahren noch drei Mal im Finale stand. Mit Wilander und Edberg gewann von 1983-1988 fünf Mal hintereinander ein Schwede das Turnier. © imago/Norbert Schmidt Acht Grand-Slam-Titel konnte Ivan Lendl in seiner Karriere gewinnen, zwei davon 1989 und 1990 in Down Under. 1989 schlug er seinen Landsmann Miloslav Mečíř glatt in drei Sätzen, im Folgejahr musste Stefan Edberg im dritten Satz verletzungsbedingt aufgeben. © imago/Norbert Schmidt Der erste und einzige deutsche Sieger der Australian Open ist bis heute Boris Becker. Zwei Mal triumphierte er in Melbourne, 1991 (Foto) und 1996. Insgesamt konnte er 49 Einzeltitel, darunter sechs Grand Slams, gewinnen. © imago/Norbert Schmidt Jim Courier konnte den "Happy Slam" 1992 und 1993 gewinnen. Nach seinem ersten Triumph konnte er erstmals die Spitze der Weltrangliste erreichen, die er in seiner Karriere insgesamt 58 Wochen besetzte. © imago/Oliver Hardt Pete Sampras gewann in seiner Karriere sensationelle 14 Grand-Slam-Titel und führte die Weltrangliste 286 Wochen an. Nur der Schweizer Roger Federer übertrifft ihn in dieser Kategorie (302 Wochen). 1994 und 1997 konnte "Pistol Pete" die Australian Open gewinnen. Außerdem siegte er sieben Mal in Wimbledon und fünf Mal bei den US Open. Der Triumph bei den French Open blieb ihm hingegen verwehrt. © dpa/Pete Sampras Andre Agassi triumphierte insgesamt vier Mal in Melbourne. 1995 konnte er seinen ersten Titel mit einem Vier-Satz-Erfolg über Pete Sampras erringen (Foto), außerdem gewann er 2000,2001 und 2003. Insgesamt holte er 60 Karrieretitel, darunter acht Grand Slams und Olympia 1996. © imago/Hasenkopf Petr Korda feierte in Down Under 1998 seinen größten Karriere-Erfolg. Nach seinem Finalsieg über den Chilenen Marcelo Ríos wurde der Tscheche auf Platz zwei der Weltrangliste geführt. Noch im gleichen Jahr wurde er aber positiv auf Nandrolon getestet und ein Jahr gesperrt. © imago/Kosecki Den letzten Titel bei den Australian Open im alten Jahrtausend verbuchte Jewgeni Kafelnikow für sich. Im Finale schlug er den Schweden Thomas Enqvist in vier Sätzen. Kafelnikow ist sowohl der erste Russe, der ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte, als auch der erste russische Weltranglistenerste. © imago/Claus Bergmann Thomas Johansson wurde 2002 nach Wilander und Edberg der dritte schwedische Australian-Open-Sieger. Im Finale bezwang er den Russen Marat Safin in vier Sätzen. © imago/Claus Bergmann 2004 konnte Roger Federer seinen ersten Titel bei den Australian Open erringen (Foto). Vier weitere konnte er in Melbourne bislang folgen lassen (2006,2007,2010 und 2017). In diesem Jahr kämpft er damit um seinen sechsten Titel in Down Under und um seinen 20. Grand-Slam-Erfolg insgesamt. © dpa Nachdem er im Vorjahr noch Roger Federer unterlegen war, schlug Marat Safin 2005 Lleyton Hewitt im Finale mit 1:6, 6:3, 6:4, und 6:4. Bereits mit 29 Jahren beendete er 2009 seine Karriere, nachdem er aufgrund mehrerer Verletzungen den Kontakt zur Weltspitze verloren hatte. © dpa Den Grundstein für seinen aktiven Australian-Open-Rekord legte Novak Djokovic 2008, als er im Finale Jo-Wilfried Tsonga mit 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(2) schlug. Zwischen 2011 und 2016 ließ er fünf weitere Titel in Melbourne folgen, nur 2014 konnte er nicht gewinnen. Damit ist er aktuell der Rekordtitelträger des Turniers. © dpa Rafael Nadal triumphierte bislang nur 2009 in Australien, obwohl er danach noch drei Mal im Finale von Melbourne stand (zuletzt 2017). Im vergangenen Jahr unterlag er Roger Federer in einem Fünf-Satz-Thriller mit 4:6, 6:3, 1:6, 6:3 und 3:6. © dpa 2014 konnte sich Stanislas Wawrinka in Australien überraschend in die Siegerliste des"Happy Slams" eintragen und seinen ersten Grand-Slam-Erfolg verbuchen. Im Finale schlug er Rafael Nadal in vier Sätzen, nachdem er im Viertelfinale bereits Novak Djokovic ausgeschaltet hatte. Durch seinen Sieg rückte er erstmals auf Platz drei der Weltrangliste vor. Inzwischen konnte Wawrinka auch schon die French Open (2015) und die US Open (2016) gewinnen. © imago/Schreyer Im letzten Jahr schlug Sensationsrückkehrer Roger Federer im Finale Rafael Nadal. Ein Jahr später führen die beiden Spieler mit den meisten Grand-Slam-Siegen aller Zeiten (Nadal 16, Federer 19) die Setzliste des Turniers an und gelten als Topfavoriten auf den Titel. © imago/Kyodo News

Das sagte Roger Federer zu Zverev

„Ich habe ihm gesagt: ‚Sei geduldig, setz dich nicht unnötig zu sehr unter Druck. Lern aus diesen Fehlern. Du musst an den Prozess, in dem du dich befindest, glauben. Noch zahlt es sich bei den Grand Slams nicht aus, aber bleib ruhig‘“, erzählte Federer über die abendliche Begegnung in der Garderobe. Der 36 Jahre alte Schweizer traut Zverev Großes zu, für Zverev ist Federer Mentor, Ratgeber und Freund.

Der mittlerweile 19-malige Grand-Slam-Champion war fast 22, als er 2003 in Wimbledon triumphierte. „Ich bin 20 und habe noch Zeit“, sagte Zverev, der bei seinem Drittrunden-Aus gegen Chung Hyeon stark begann, sich dann über das fehlende Licht in der Rod-Laver-Arena beschwerte, einen Schläger zertrümmerte und im fünften Satz noch genau fünf Punkte machte. „Man hat das Gefühl, bei Zverev gibt es derzeit nur ein A-Spiel, kein B und kein C. Irgendwann stellt sich der Gegner darauf ein“, analysierte Becker, der als Head of Men’s Tennis auch in Brisbane beim Davis Cup dabei sein wird.

Zverev wollte über das Gespräch mit Federer nicht viel sagen, gab aber zu, dass ihm die Worte geholfen hätten. Eines aber schloss er an diesem Abend aus: „Ich werde mich jetzt sicher nicht betrinken.“

Das sind die letzten 15 Siegerinnen der Australian Open Hana Mandlíková gewann 1987 bereits zum zweiten Mal nach 1980 die Australian Open. Die Tschechin siegte insgesamt bei 27 Einzelturnieren und stieg im April 1984 auf Platz 3 der Weltrangliste auf, ihr Karrierebestwert und eine beachtliche Leistung im Zeitalter von Chris Evert, Martina Navratilova und Steffi Graf (zusammen 58 Grand-Slam-Titel). © imago/WEREK Steffi Graf gewann 1988 als bislang einzige Tennisspielerin überhaupt den "Golden Slam", also alle Grand-Slam-Turniere des Jahres und Olympia-Gold. Sie hält den Rekord für die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste (377). Die Deutsche ist eine der erfolgreichsten Spielerinnen aller Zeiten. Insgesamt gewann sie sagenhafte 22 Grand-Slam-Titel. In Melbourne gewann sie außerdem in den folgenden Jahren 1989 und 1990 sowie 1994. © imago/Norbert Schmidt Monica Seles gewann den Titel in Down Under ebenfalls drei Mal in Folge, von 1991 bis 1993. Zudem triumphierte sie 1996 in Melbourne. Letzteren Titel gewann sie als US-Amerikanerin, während sie bis 1994 für Joguslawien aufgelaufen war. Die Linkshänderin, die Vorhand und Rückhand mit beiden Händen spielte, stand insgesamt 178 Wochen an der Spitze der Damenweltrangliste. Hier ist sie nach ihrem ersten Finalsieg 1991 über Jana Novotna zu sehen. © imago/Claus Bergmann Mary Pierce durchbrach 1995 nach sieben Jahren die Herrschaft von Graf und Seles bei den Australian Open. Ihren einzigen weiteren Grand Slam holte sie 2000 in Roland Garros. Ihre hervorragende Rückhand und der im Damentennis seltene Kick beim Aufschlag verhalfen ihr zu 16 Karrieretiteln und Rang drei in der Weltrangliste. © imago/Colorsport Martina Hingis gewann ihren ersten Grand-Slam im Einzel 1997 in Melbourne. Auch 1998 und 1999 verteidigte sie den Titel und stand in den darauffolgenden drei Jahren im Finale. In ihrer Karriere triumphierte sie insgesamt 25 Mal bei Grand Slams, neben fünf Einzeltiteln gewann sie 13 Mal im Doppel und sieben Mal im Mixed. Sie gehört außerdem neben Martina Navratilova, Kim Clijsters und Arantxa Sánchez Vicario zu den einzigen Spielerinnen, die die Weltrangliste im Einzel und im Doppel zeitgleich anführten. © imago/Sven Simon Lindsey Davenport gewann in Melborne 2000 den ersten Grand-Slam-Titel des neuen Jahrtausends. Es war der letzte ihrer drei Grand-Slam-Erfolge. 55 Einzeltitel konnte die 1,89 Meter große Amerikanerin sammeln und stand 98 Wochen an der Spitze der Rangliste. 2014 wurde sie in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen. © imago/ExSpo Die beiden folgenden Ausgaben des Turniers konnte Jennifer Capriati 2001 und 2002 für sich entscheiden. Die Siege gehören neben ihrem French-Open-Sieg 2001 und dem Olympiasieg 1992 zu Capriatis größten Erfolgen. Die Amerikanerin musste ihre Karriere wegen anhaltender Rückenprobleme 2004 im Alter von gerade einmal 28 Jahren beenden. © imago/Eisele Serena Williams gilt als eine der, wenn nicht die erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten. Sie gewann bislang unglaubliche 23 Grand-Slam-Einzeltitel (dazu 14 im Doppel und zwei im Mixed) und triumphierte bei jedem Major mindestens drei Mal. Bei den Australian Open siegte sie erstmals 2003, als sie ihre Schwester Venus (links im Bild) im Finale mit 7:6(4), 3:6, und 6:4 bezwingen konnte. Inzwischen konnte sie bereits sechs weitere Titel in Melbourne erringen (2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017). © imago/Claus Bergmann Justine Henin siegte 2004 als erste belgische Spielerin bei den Australian Open. Im Finale schlug sie ihre Landsfrau Kim Clijsters mit 6:3, 4:6, und 6:3. In ihrer überaus erfolgreichen Karriere gewann sie sieben Grand Slams und Olympia. Durch ihre zahlreichen Erfolge stand sie 117 Wochen auf Rang eins der Weltrangliste. © imago/Barry Bland Amélie Mauresmo gewann ihre einzigen beiden Major-Turniere im Jahr 2006, neben den Australian Open konnte sie in Wimbledon triumphieren. 25 Titel konnte sie in ihrer Karriere insgesamt gewinnen. Von 2014 bis 2016 trainierte sie zwei Jahre lang Andy Murray. © imago/Schreyer Maria Sharapova besiegte im Finale 2008 Ana Ivanovic mit 7:5 und 6:3. Mit gerade einmal 20 Jahren war das schon der dritte Grand-Slam-Erfolg der Russin. 2005 wurde sie die erste russische Weltranglistenerste. 2016 wurde sie positiv auf die verbotene Substanz Meldonium getestet und für 15 Monate gesperrt. © imago/HochZwei/GN Kim Clijsters siegte 2011 in Down Under, im Finale bezwang sie die Chinesin Li Na. Dies war ihr letzter Turniersieg, 2012 trat sie zurück. Im August 2003 wurde sie erstmals Weltranglistenerste und das als erste Spielerin überhaupt, ohne bis dahin einen Grand-Slam-Titel gewonnen zu haben. Nur kurze Zeit später wurde sie auch Weltranglistenerste im Doppel und belegte damit eine Zeit lang beide Spitzenpositionen gleichzeitig. © imago/Icon SMI Viktoria Azarenka verbuchte ihre bislang einzigen Major-Erfolge 2012 und 2013 beim "Happy Slam". 2012 fegte sie dabei Maria Sharapova 6:3 und 6:0 vom Platz, 2013 gewann sie knapp in drei Sätzen gegen Li Na. Bislang war sie 51 Wochen lang Weltranglistenerste. Aufgrund der Geburt ihres Kindes im Dezember 2016 absolvierte sie seit Sommer 2016 erst sechs Spiele. © imago/ZUMA Press 2014 triumphierte die erste und bislang einzige chinesische Grand-Slam-Siegerin Li Na in Melbourne. In ihrer Karriere konnte sie insgesamt neun Titel gewinnen, darunter die French Open 2011. Noch 2014 beendete sie ihre Profilaufbahn nach mehreren Knieoperationen. © imago/Schreyer Angelique Kerber siegte 2016 als erste Deutsche seit Steffi Graf bei einem Grand-Slam-Turnier. Im selben Jahr gewann die Kielerin auch die US Open und stieg auf Rang eins der Weltrangliste auf. Auf das Jahr voller Höhenflüge folgte 2017 die Ernüchterung: Ohne Turniersieg fiel sie aus den Top-20. © imago/Schreyer Im vergangenen Jahr besiegte Serena Williams im Finale erneut ihre Schwester Venus - wie schon bei ihrem ersten Titel in Melbourne 2003. Mit 6:4 und 6:4 sicherte sie sich ihren siebten Australian-Open-Titel. In diesem Jahr meldete sie nach der Geburt ihres Kindes allerdings erst gar nicht für das Turnier. Ihre Schwester Venus ist bereits ausgeschieden. © imago/Icon SMI

KOMMENTIEREN