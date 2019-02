Dresdner Volleyballerinnen feiern wichtigen Sieg 

*Potsdam. *Die DSC-Volleyballerinnen kommen immer besser in Fahrt. Nach dem Sieg gegen Suhl legten sie gestern vor nur 1015 Zuschauern beim SC Potsdam scharf nach, setzten sich mit 3:1 (25:12, 25:27, 25:10, 25:18) durch. Damit baute der Tabellendritte den Vorsprung gegenüber dem unmittelbaren Verfolger aus. Kapitän Katharina Schwabe sagte strahlend: „Ich bin richtig stolz. Wir fahren immer nach Potsdam, erleben meist schwierige Spiele. Diesmal hat es wirklich super Spaß gemacht, weil auch jeder für den anderen eingestanden hat. Der Schlüssel zum Sieg war diesmal unsere Block-Feldabwehr, dazu haben wir gut aufgeschlagen. Man hat gesehen, dass wir perfekt vorbereitet waren, auch taktisch. Ich denke, das war ein weiterer deutlicher Schritt nach vorn.“ Das konnte Trainer Alexander Waibl nur bestätigen: „Wir haben so gespielt wie in unseren besten Zeiten. Potsdam ist ja keine schlechte Mannschaft. Auch der verlorene zweite Satz hat uns diesmal nicht umgehauen, sondern wir konnten uns super zurückkämpfen. Wichtig war, dass wir unsere Stabilität, die Konstanz auf hohem Niveau immer weiter ausbauen.“

Die Dresdnerinnen, die kurzfristig auf die angeschlagene Ex-Potsdamerin Nikola Radosova (Oberschenkelprobleme) verzichten mussten, starteten aggressiv, mit viel Power und Spielfreude. Mit druckvollen Aufgaben ließen sie die Gastgeberinnen im ersten Satz überhaupt nicht ins Spiel finden. Dazu konnte Mareen von Römer aus stabiler Annahme die Bälle variabel verteilen und im Block packten die DSC-Damen immer wieder zu.

Im zweiten Durchgang setzte sich das bis zur 14:9-Führung so fort. Dann aber brachten sich die Gäste mit ein, zwei kleinen Fehlern selbst etwas aus dem Rhythmus und mit einer Aufschlagserie von Natalie Wilczek drehte Potsdam nun den Spieß um und lag mit 17:14 in Front. Alexander Waibl reagierte, nahm einen Doppelwechsel vor und sein Team kämpfte sich nun wieder heran, schlug beim 24:23 sogar zum Satzgewinn auf. Nachdem jedoch ein technischer Fehler der Potsdamerinnen ungeahndet blieb, holte sich der Gastgeber diesen Durchgang. „Den zweiten Satz haben wir selbst weggeschenkt. Das Gute aber war, dass wir uns davon nicht beeindrucken ließen, wie schon so oft in dieser Saison.“

Tatsächlich knüpften die Waibl-Schützlinge gleich mit dem Start in Satz Nummer drei an die Leistung vom ersten Abschnitt an. Druckvolles Aufschlagspiel, variable Angriffe und eine starke Block- und Feldabwehr, die den gegnerischen Angreiferinnen regelrecht den Zahn zog. So wechselte Guillermo Hernandez, der im Spiel angesichts der langen Ballwechsel, die fast alle zugunsten des DSC endeten, immer wieder fassungslos mit dem Kopf schüttelte, sogar seine Top-Scorerin Marta Drpa aus. Doch alle Wechsel halfen ihm in der Folge nicht. Die DSC-Spielerinnen schmetterten mit Aggressivität und Spielfreude im dritten und auch im vierten Satz aus der Halle. Ein Fehler der Potsdamerinnen beendete nach 98 Minuten den Arbeitstag der DSC-Damen.