DSC-Volleyballerinnen: Trotz schwerer Beine soll Tabellenvorsprung ausgebaut werden

Dresden. Die englische Woche hält für die DSC-Volleyballerinnen zwei Gegner bereit, die zuletzt gegeneinander angetreten sind. So setzten sich die Roten Raben Vilsbiburg gegen die Ladies in Black Aachen überraschend deutlich mit 3:0 durch. Das Team von Trainer Alexander Waibl bekommt es an diesem Mittwoch (19.10 Uhr) zuerst mit Aachen zu tun, am Sonnabend folgt die Partie in Vilsbiburg.

Müde DSC-Mädels kämpfen um Top-Form

Für den DSC-Coach haben beide Mannschaften das Potenzial für Platz vier. Aktuell nehmen die Ladies in Black diese Position ein, haben allerdings auf die drittplatzierten DSC-Damen bereits neun Punkte Rückstand. Trotz des großen Vorsprungs haben die Elbestädterinnen natürlich keine Punkte zu verschenken. „Wir versuchen, jedes Spiel bestmöglich anzugehen und zu gewinnen“, betont Waibl, der zugleich mit seinen Schützlingen längerfristig planen muss. „Unser trainingsmethodischer Aufbau ist auf die Playoffs ausgerichtet. Deshalb kommen wir jetzt gerade auch aus einer Phase mit sehr viel Grundlagentraining. Da macht sich bei den Mädels schon eine gewisse Müdigkeit breit“, erläutert er.

Das habe man auch zuletzt bei der Partie in Erfurt beobachten können, in der seine Spielerinnen schwere Beine hatten. „Aber wir werden dennoch am Mittwoch in der Lage sein, uns gut zu bewegen, selbst wenn wir von der Top-Form noch ein Stückchen entfernt sind“, weiß der 50-Jährige, der die Spiele zudem dazu nutzen will, einiges auszuprobieren. Er erwartet aber auch, dass sich seine Truppe gegenüber dem Spiel in Erfurt vor allem im Aufschlag deutlich steigert. „Da fehlte es an Druck und wir haben uns zudem zu viele Fehler erlaubt“, moniert der Coach.