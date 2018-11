Bericht: Erster Sportler für Dschungelcamp 2019 steht fest

Yevhen Levchenko: Der Ex-Nationalspieler der Ukraine belegte im Jahr 2014 in der niederländischen Variante „Ik Ben Een Ster, Haal Me Hier Uit!“ den vierten Platz. Anders als die deutsche und englische Version der TV-Show drehten die Macher nicht in Australien, sondern in der ehemaligen niederländischen Kolonie Suriname im Norden Südamerikas. Der Fußballer spricht nach über 15 Jahren im niederländischen Fußball die Sprache perfekt. Es war die einzige Staffel in den Niederlanden. © imago