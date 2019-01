"Du musst die Chance nutzen": Robben empfiehlt Hudson-Odoi Wechsel zum FC Bayern

Seit Wochen wirbt der FC Bayern München um die Dienste von Callum Hudson-Odoi. Inzwischen hat der deutsche Rekordmeister wohl ein Angebot über umgerechnet 39 Millionen Euro an den FC Chelsea abgegeben, um den 18-Jährigen aus London loszueisen. Auch Arjen Robben sieht in dem Angreifer einen Spieler mit großem Potenzial und riet dem Junioren-Nationalspieler zu einem Wechsel nach München.

Alphonso Davies, Amadou Haidara und Sebastian Rode - nur drei Transfers, die Bundesliga-Klubs in diesem Winter getätigt haben. Der SPORT BUZZER zeigt die Wechsel im Januar. ©

"Er ist einer der besten Nachwuchsspieler Europas", schwärmte der Niederländer gegenüber beIN Sports und schickte dem Youngster eine klare Botschaft: "Wenn du so eine Chance bekommst, dann solltest du sie nutzen." Beim FC Bayern soll der junge Engländer in die Fußstapfen der scheidenden Altstars Franck Ribéry und Arjen Robben treten. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte zuletzt in Bezug auf Hudson-Odoi klare Worte gewählt: "Ein sehr interessanter Spieler, den wir unbedingt verpflichten wollen."