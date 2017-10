Holstein Kiel: Ducksch und Seydel verletzen sich beim Kopfballduell

Bei stürmischen Böen und sinflutartigem Platzregen haben sich die beiden KSV-Mittelstürmer Marvin Ducksch und Aaron Seydel beim Nachmittags-Training am Mittwoch bei einem Kopfballduell am Kopf verletzt. Ducksch trug eine klaffende Platzwunde am Kopf davon, während Seydel am Auge stark blutete. Beide Spieler konnten ohne fremde Hilfe in die Kabine des NLZ in Projensdorf gebracht werden und wurden anschließend zum Nähen in eine Praxis gebracht.