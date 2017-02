Duell der beiden Ösi-Trainer – RB Leipzig bangt um seinen Torschützen vom Hinspiel

Leipzig. Kölns Trainer Peter Stöger lässt vor dem Duell mit RB Leipzig die Muskeln spielen. Bei der Karnevalssitzung des FC trat er als durchtrainierter, starker Bauarbeiter auf. „Ich fand es sehr geschmackvoll von Peter, auch muskulär mal etwas anzubieten“, flachste RB-Coach Ralph Hasenhüttl über die Verkleidung seines einstigen Mitspielers bei Austria Wien. „Man hat gesehen, dass sie gefeiert haben und in Kostümen aufgetaucht sind. Das gehört zum Verein und der Stadt dazu. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das ein Vorteil für uns ist“, meinte Hasenhüttl mit Blick auf das Duell im heimischen Stadion am Samstag (15.30 Uhr). Der einstige Stürmer kickte Ende der 90er selbst beim 1. FC und kennt das närrische Treiben nur zu gut: „Die zwei Jahre, die ich in Köln gespielt habe, war es undenkbar, dass ich ohne auskommen kann.“

Die Rheinländer sind in dieser Saison aber nicht nur durch stimmungsvollen Karneval sondern auch erfolgreichen Bundesligafußball aufgefallen. „Das ist sicher auch auf meinen Kollegen zurückzuführen“, sagt der RB-Coach, der im Duell der beiden österreichischen Trainer gegen Peter Stöger noch keine Niederlage einstecken musste. Vier Unentschieden und ein Sieg stehen für Hasenhüttl zu Buche. Auch beim Zuschauervoting in seinem Heimatland hatte der 49-Jährige die Nase vorn, wurde zum österreichischen Trainer des Jahres 2016 gewählt. Stöger belegte Platz vier. „Diese Auszeichnung bedeutet mir viel, weil ich schon sehr lange aus Österreich weg bin und in dem Land noch nie als Trainer gearbeitet habe“ sagt Hasenhüttl und erklärt: „Die Tatsache, dass ich wesentlich mehr Stimmen bekommen habe denn als Spieler, ist nicht so überraschend. Zum Publikumsliebling habe ich aufgrund meiner Art zu spielen nicht gerade getaugt.“

Kölner Defensivstärke und Torjäger Modeste

Doch Karneval und Preisauszeichnungen spielen am Samstag keine Rolle, beide Überraschungsteams haben nichts zu verschenken: Der Aufsteiger aus Leipzig schielt von Rang zwei auf die Champions League, die Kölner von Platz sieben auf die Europa League. Tore schießen wird allerdings eine schwere Aufgabe: Die Rheinländer haben hinter Bayern die beste Abwehr der Liga, kassierten in 21 Partien erst 19 Gegentreffer – zwei weniger als die Leipziger.

Einsatz von zwei RB-Spielern auf der Kippe

Der 49-Jährige bangt hingegen um zwei seiner Offensivkräfte. Für Oliver Burke war in dieser Woche noch nicht an Training zu denken. Der Schotte plagt sich mit Problemen im Oberschenkel herum. „Wenn, dann wird es eine Punktlandung“, sagt Hasenhüttl zu dessen Einsatzchancen. Im Hinspiel erzielte der 19-Jährige in Köln den Treffer zum 1:0, am Ende stand es 1:1.

Marcel Sabitzer wurde am Donnerstag mit Adduktorenproblemen geschont. Zu Beginn der Woche hatte der Coach betont: „Wir sind ein Formel-1-Wagen, der immer alle Spieler top am Start haben muss. Wenn das nicht der Fall ist, sind wir nicht so gut.“ Immerhin kehrt Willi Orban nach seiner Gelbsperre zurück. „Der Kapitän ist wieder an Bord, darf auch wieder Medizinkisten aus dem Spielfeld tragen und soll helfen, dass wir hinten zu Null spielen.“ Gleich drei Treffer setzte es vor zwei Wochen bei der ersten Heimpleite der RB-Bundesliga-Historie gegen den HSV.