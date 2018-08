Duell der Schwesterclubs: RB Leipzig in der Europa League gegen Red Bull Salzburg

Anzeige

Monaco. RB Leipzig bekommt es in der Gruppenphase der Europa League ausgerechnet mit Red Bull Salzburg zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in Monaco, bei der mit Aron Winter und Hernán Crespo zwei ehemalige Weltklasse-Spieler an den insgesamt vier Lostöpfen standen. Der Bundesligist muss in Gruppe B ran. Dort warten außerdem Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim auf die Rangnick-Elf.

Europa League: Das sind die Gruppen der deutschen Mannschaften Europa League: Das sind die Gruppen der deutschen Mannschaften! © Getty Images Gruppe A: Bayer Leverkusen © 2018 Getty Images PFC Ludogorets Rasgrad (Bulgarien) © imago/Aleksandar Djorovic FC Zürich (Schweiz) © imago/Geisser AEK Larnaka (Zypern) © imago/Eibner Europa Gruppe B: RB Leipzig © 2018 Getty Images Red Bull Salzburg (Österreich) © imago/Eibner Europa Celtic Glasgow (Schottland) © imago/Action Plus Rosenborg Trondheim (Norwegen) © imago/Digitalsport Gruppe H: Eintracht Frankfurt © 2018 Getty Images Lazio Rom (Italien) © imago/HochZwei/Syndication Olympique Marseille (Frankreich) © imago/AFLOSPORT Apollon Limassol (Zypern) © imago/Geisser

Die Österreicher werden vom ehemaligen Leipziger Marco Rose trainiert, der im Frühjahr auch als Coach an der Pleiße im Gespräch war und mit seinem Team in dieser Woche zum insgesamt elften Mal in der Qualifikation zur Champions League scheiterte. Bei den Salzburgen musste man sich ob der anstehenden Paarungen wohl auch erstmal schütteln, zumindest via Twitter gab es ein virtuelles Schmunzeln. "Das wird sicher ein ganz spezielles Spiel, natürlich für mich, weil ich drei Jahre lang dort mit viel Herzblut gearbeitet habe", so Leipzigs Coach Ralf Rangnick. "Aber auch für einige unserer Spieler, die ja ebenfalls eine Salzburg-Vergangenheit haben." In gewisser Weise könne man von einem Derby sprechen. "Da wollen auf jeden Fall beide Seiten zeigen, wie gut sie es machen können."

UEFA-Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti hält das Duell zwischen den von Red Bull gesponserten Teams für unproblematisch. „Beide sind für den Wettbewerb zugelassen worden. Alle Kriterien wurden erfüllt“, sagte Marchetti nach der Auslosung am Freitag in Monaco

Die UEFA hatte Europacup-Spiele zwischen beiden Vereinen im Sommer 2017 erst nach wochenlangen Beratungen grundsätzlich erlaubt, obwohl beide den gleichen Hauptgeldgeber haben. Zwischen beiden Clubs gab es laut Leipzigs Vorstandsvorsitzenden Oliver Mintzlaff einen Entflechtungsprozess. Rangnick selbst war von 2012 bis 2015 Sportdirektor beider Vereine.

Kein wirklicher Favorit

Der Trainer der Leipziger war nicht unzufrieden mit dem Losergebnis, im Gegenteil. "Sicher eine hochinteressante Gruppe, auch für die Zuschauer", sagte er in einer ersten Reaktion. "Ich gehe davon aus, dass mindestens zwei der Heimspiele ausverkauft sein werden." Es sei ein Traum, einmal in den Celtic-Park zu reisen, besonders für die Fans. Ein wenig Respekt hat Rangnick vor der Reise nach Norwegen. "Ich hoffe, dass wir nicht das letzte Auswärtsspiel in Trondheim haben im November oder Dezember. Denn dann ist dort schon tiefster Winter." Bezüglich einer möglichen Favoritenrolle, gab er sich zurückhaltend. "Ich glaube nicht, dass es in dieser Gruppe einen wirklichen Favoriten gibt. Viel interessanter hätte man das sicher nicht losen können."