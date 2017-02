Duell mit Torgarantie: Wenn Hannover 96 gegen den VfL Bochum spielt...

Wer dabei war, wird diesen 19. Dezember 2009 nicht so schnell vergessen. Samstag, 15.30, der letzte Bundesliga-Spieltag vor der Winterpause. Doch an Fußball war an diesem Tag nicht wirklich zu denken - Temperaturen von minus 19 Grad machten Spielern, Zuschauern und auch Balljungen zu schaffen.

Willkommen in der "Antarktis-Arena"

Drei Helfer im Alter von 14 bis 16 Jahren mussten sich nach der 1. Halbzeit aufgrund von Kreislaufproblemen in ärztliche Obhut begeben. Zum Spielende waren sie wieder auf den Beinen - und mussten miterleben wie Hannover 96 in der "Antarktis-Arena" (HAZ) von den Gästen aus Bochum "kalt erwischt" wurde. 2:0 führten die Roten nach Treffern von Comebacker Jan Schlaudraff schon - am Ende hieß es 2:3.