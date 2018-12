Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Duisburg gegen den HSV und Kiel gegen Bielefeld

Der Hamburger SV kann am Freitag Herbstmeister werden, doch Trainer Hannes Wolf will mehr. "Der Titel bedeutet mir nicht so viel, aber das Spiel bedeutet mir viel. Denn viel wichtiger ist, dass wir unseren Weg weitergehen. Und das möglichst mit dem nächsten Sieg", betonte der Coach des Tabellenführers (34 Punkte) vor dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) beim MSV Duisburg.