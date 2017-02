"Dümmste zweite Liga aller Zeiten": Das sagen die Fans zum Schneckenrennen an der Spitze

"Morgen gewinnt dann Düsseldorf - und ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus", schreibt 96-Fan Follix auf Twitter. Es ist das, was viele in Hannover denken. Am Freitag hatten sich die Roten praktisch kampflos von der Tabellenführung verabschiedet, nach dem katastrophalen Auftritt bei der SpVgg Greuther Fürth (1:4) hatte Niedersachsen-Rivale Eintracht Braunschweig das bessere Torverhältnis. Und der VfB Stuttgart bräuchte im Montagsspiel nur einen Punkt, um die Roten sogar auf Platz drei durchzureichen.