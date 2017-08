Durchwachsene Pokalbilanz: RB Leipzig zwischen Wahnsinn und Schrecken

28. August: Die Bundesligapremiere in Hoffenheim endet 2:2. Dominik Kaiser beim Torjubel. (@GEPA Pictures)

28. August: Die Bundesligapremiere in Hoffenheim endet 2:2. Dominik Kaiser beim Torjubel. (@GEPA Pictures)

30. September: Yussuf Poulsen trifft im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Am Ende steht ein 2:1-Sieg zu Buche. (@GEPA Pictures)

30. September: Yussuf Poulsen trifft im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Am Ende steht ein 2:1-Sieg zu Buche. (@GEPA Pictures)

16. Oktober: RB Leipzig ist zu Gast in Wolfsburg und weiß erneut zu überzeugen. Hier verteidigt Oliver Burke den Ball gegen Jeffrey Bruma. (@GEPA Pictures)

16. Oktober: RB Leipzig ist zu Gast in Wolfsburg und weiß erneut zu überzeugen. Hier verteidigt Oliver Burke den Ball gegen Jeffrey Bruma. (@GEPA Pictures)

16. Oktober: Yussuf Poulsen schießt den Ball an Robin Knoche und Maximilian Arnold vorbei. RB gewinnt 1:0. (@GEPA Pictures)

16. Oktober: Yussuf Poulsen schießt den Ball an Robin Knoche und Maximilian Arnold vorbei. RB gewinnt 1:0. (@GEPA Pictures)

23. Oktober: Werder Bremen ist in der Messestadt zu Gast. Emil Forsberg sichert den Ball gegen Clemens Fritz. (@GEPA Pictures)

23. Oktober: Werder Bremen ist in der Messestadt zu Gast. Emil Forsberg sichert den Ball gegen Clemens Fritz. (@GEPA Pictures)

29. Oktober: RB Leipzig ist in Darmstadt gefragt. Marcel Halstenberg visiert den Ball an. (@GEPA Pictures)

29. Oktober: RB Leipzig ist in Darmstadt gefragt. Marcel Halstenberg visiert den Ball an. (@GEPA Pictures)

29. Oktober: Marcel Sabitzer trifft. RB bejubelt einen 2:0-Sieg in der Fremde. (@GEPA Pictures)

29. Oktober: Marcel Sabitzer trifft. RB bejubelt einen 2:0-Sieg in der Fremde. (@GEPA Pictures)

06. November: Der FSV Mainz 05 gastiert in der Red Bull Arena. Emil Forsberg schießt auf das Mainzer Tor. (@GEPA Pictures)

06. November: Der FSV Mainz 05 gastiert in der Red Bull Arena. Emil Forsberg schießt auf das Mainzer Tor. (@GEPA Pictures)

18. November: Es ist ein unterhaltsames Spiel in Leverkusen, das Rb 3:2 für sich entscheidet. (@GEPA Pictures)

18. November: Es ist ein unterhaltsames Spiel in Leverkusen, das Rb 3:2 für sich entscheidet. (@GEPA Pictures)