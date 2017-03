"Dürfen bei uns jubeln": 96-Verantwortliche finden deutliche Worte zu 1860 München

Unter Führung des Investors Ismaik wurden Journalisten zum Teil ausgesperrt oder nicht zum Heimspiel zugelassen. Zuletzt wurden St. Paulis Verantwortliche von ihren Tribünenplätzen verjagt, weil sie jubelten. Heldt betonte zwar, dass er „dort nicht dabei war“. Der frühere 1860-Profi erklärte aber spitz: „Wir werden das Spiel gewinnen. Aber sollte 1860 in der 91. Minute ein Tor schießen und jubeln, dann dürfen sie jubeln. Dann wird keiner weggeschickt.“

Der neue 96-Manager bedauert offensichtlich die Verhältnisse bei den Löwen: „Das ist ein Kultverein. Wenn wir aufgestiegen sind, können sie das Jahr danach aufsteigen, der Verein gehört in die erste Liga.“ Ob Ismaik am Sonnabend Gast auf der Tribüne in der HDI-Arena ist, war am Donnerstag noch nicht klar.