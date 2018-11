"Wir dürfen und müssen uns mehr zutrauen": SF Aligse will beherzter zuschlagen

Dieser Gegner bringt genau das mit, was dem Zweitligaaufsteiger bisher gefehlt hat. „Und zwar sind das Cleverness, Frechheit und der unbedingte Wille, einen Ball tot zu machen“, sagt Zuspielerin Lea Frackmann von den Sportfreunden Aligse. Sie will gegen ihren früheren Verein VfL Oythe am Sonntag um 16 Uhr (Lehrte, Sporthalle Schlesische Straße) unbedingt drei Punkte einfahren. „Wir müssen unser Herz in die Hand nehmen“, unterstreicht Frackmann.

Dass die frühere Bremerin ihr Herz in Aligse verloren hat, kommt Trainer Michael Meyer absolut zupass. „Lea ist sehr wertvoll für uns, eine hundertprozentige Teamspielerin. Sie ist im positiven Sinn nie mit sich zufrieden, will immer noch mehr“, lobt der Coach. Die gerade erst 21 Jahre alt gewordene Frackmann ist mit Marten Ahlborn zusammen, der für die Männer der SFA schmettert.