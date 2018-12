Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, VfB Stuttgart und FC Augsburg

Borussia Dortmund ist als einziges Team der Bundesliga noch ungeschlagen. Der Herbstmeister feierte zuletzt sogar sechs Siege in Folge und will seine Serie am Dienstag bei Fortuna Düsseldorf fortsetzen (20.30 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ), wo die Fortuna um den Klassenerhalt kämpft. Das letzte Bundesliga-Duell zwischen beiden Teams liegt schon ein paar Jahre zurück, im April 2013 gewann der BVB gegen die kurz danach abgestiegenen Düsseldorfer.

Auch der FC Augsburg tritt auswärts an. Nach sechs sieglosen Spielen nacheinander messen sich die Fuggerstädter mit Hertha BSC (So könnt ihr das Spiel live sehen!). „Ich will jetzt mit der Mannschaft eine Topleistung in Berlin auf den Platz bringen“, verkündete Trainer Manuel Baum. In der Fremde konnte der FCA in dieser Bundesligasaison immerhin schon zweimal gewinnen.