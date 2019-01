Düsseldorf-Stürmer Dodi Lukebakio lobt Trainer Friedhelm Funkel: "Wie ein Vater"

Dodi Lukebakio von Fortuna Düsseldorf hat ein ganz besonderes Verhältnis zu seinem Trainer. „ Friedhelm Funkel ist für mich wie ein Vater“, sagte der 21 Jahre alte Fußballprofi der Sport Bild. „Ein Vater gibt all seine Erfahrung an seinen Sohn weiter, damit der weiß, wie er in bestimmten Situationen handeln muss und möglicherweise die Fehler seines Vaters nicht wiederholt.“ Der vom FC Watford ausgeliehene Nationalspieler des Kongo ist mit sieben Treffern bisher erfolgreichster Fortuna-Torschütze.

Lukebakio, der Bayern-Schreck

Lukebakio wird vielen Fans des FC Bayern noch ein Begriff sein. Beim 3:3 gegen den FCB Ende November erzielte der Düsseldorf-Youngster alle Tore für die Fortuna und verschlimmerte so die Bayern-Krise deutlich. Auch, weil Funkel an ihn glaubt: "Er lobt mich, geht aber auch sehr kritisch mit mir um. Und er ist immer ehrlich und sagt, was er denkt. Das zeichnet ihn aus", so Lukebakio.