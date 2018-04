Dynamo Dresden: Fans grölen nach Heimniederlage rechte Parolen

Dresden/Leipzig. Mit rechten Parolen, Beleidigungen und Nötigung sind Anhänger der SG Dynamo Dresden am Wochenende in einem Zug von Dresden nach Leipzig aufgefallen. Das Quartett hatte am späten Sonnabend nach der Heimniederlage des Clubs gegen Holstein Kiel die Anwesenheit einer ausländischen Reisenden mit ihrem Kind zum Anlass genommen, ab dem Bahnhof Dahlen (Nordsachsen) rechte und volksverhetzende Parolen zu grölen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Fahrgäste aus Jena schauten – offenbar von dem Verhalten schockiert – vorwurfsvoll und verständnislos in Richtung der Pöbler in Dynamo-Kluft. Auch darauf reagierten der 41-jährige Haupttäter und seine drei Kumpane äußerst aggressiv: Sie blökten Sätze wie „Ihr kriegt beide auf die Fresse!“ und „Ich schlag Dir Deine blonden Locken aus dem Schädel!“ durch das Abteil. Außerdem beleidigten sie den Zugbegleiter. Die Vorfälle könnten eine Reihe von Zeugen bestätigen, so die Bundespolizei. Am Leipziger Hauptbahnhof nahmen die Beamten die Pöbler schließlich in Empfang.