Dynamo Dresden gegen FC St. Pauli live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Am 9. Juli 1989 geboren, beginnt Deniz Naki 1995 das Fußballspielen in seiner Heimatstadt Düren. 2003 wechselt er in die Jugendabteilung von Bayer Leverkusen. © imago/Togon