Dynamo Dresden spielt nur 1:1 gegen Altglienicke 

Pirna. Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden ist am Sonntag in einem Testspiel gegen den Regionalliga-Aufsteiger VSG Altglienicke nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus gekommen. Vor 2853 Zuschauern im Pirnaer Willy-Tröger-Stadion brachte Patrick Möschl den Favoriten in der 42. Minute in Front, ehe der frühere Profi Torsten Mattuschka (79.) zum Endstand traf.