Dynamo Dresden trennt sich von Maik Walpurgis

(1) Markus Schubert: In den ersten 20 Minuten ohne Arbeit. Muss in der 22. Spielminute erstmals hinter sich greifen, das Tor zählt allerdings nicht, da vorher auf Abseits entschieden wurde. In einigen folgenden Situationen, auch nach Standards, aufmerksam. Bleibt beim Elfmeter von Tobias Kempe stehen, da er seine Chancenlosigkeit beim platzierten Schuss links unten sofort erkannte. In der zweiten Halbzeit bei allen entscheidenden Situationen ebenfalls aufmerksam. Auch beim Kopfball von Serdar Dursun aus kurzer Distanz zum 0:2 in der 85. Minute machtlos. Note 3 ©