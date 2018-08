Dynamo-Heimspiel gegen den Hamburger SV abgesagt

Dieter Riedel; Nach ersten Jahren bei der BSG Stahl Gröditz wurde Riedel 1966 zu Dynamo delegiert. Sein erstes Oberliga-Spiel bestritt der Außenstürmer am ersten Spieltag der Saison 1967/68, nach der am Ende kein Tor für ihn zu Buche stand. Sein Team stieg ab. In der Oberligasaison 1969/70 hatte er sich endgültig einen Stammplatz erspielt. Mit Gert Heidler bildete er in den nächsten Jahren die gefürchtete Flügelzange der Schwarz-Gelben. Mit dem Team feierte er fünf Meistertitel und zwei Pokalsiege. Im DDR-Nationalteam kam Riedel allerdings nie wirklich an Größen wie Hansi Kreische vorbei. Sein letztes Oberligaspiel bestritt er am 6. September 1980, kurz vor seinem 33. Geburtstag. Dynamo blieb er dennoch treu. Als Diplomsportlehrer wirkte er an der Seite von Klaus Sammer als Co-Trainer und später im Nachwuchsbereich. Von 1995 bis 1997 stand er dem Verein als Präsident vor. Seit dem 28. September 2006 ist Dieter Riedel Ehrenmitglied der SG Dynamo Dresden. Im Ehrenamt betreut er die Traditionsmannschaft des Clubs und ist Ehrenspielführer der SGD. (@ Imago)