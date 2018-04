E-Soccer statt eSports: DFB bewegt sich auf Vereine zu

Der Deutsche Fußball-Bund hat seine ablehnende Haltung gegenüber eSports aufgeweicht. Engagement der Verbände wird sich nach DFB-Angaben vom Freitag aber auf fußballbezogene Spiele und Formate beschränken. „Um diese klare Abgrenzung und Ausrichtung auf die sportlich relevanten Computerspiele zu unterstreichen und missverständlichen Deutungen des Begriffs eSports vorzubeugen, sprechen die Fußballverbände in diesem Kontext von E-Soccer“, hieß in einer Pressemitteilung des DFB nach einer Präsidiumssitzung in Frankfurt am Main.