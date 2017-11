Eddy läuft! Kapitän von Hannover 96 ist zurück auf dem Trainingsplatz

Kicker: Hannover gewann zwar mehr Zweikämpfe, fand in der Offensive aber keine Lösung. So entsprang die beste Chance der Gäste auch einer Zufallsproduktion.

Kicker: Hannover gewann zwar mehr Zweikämpfe, fand in der Offensive aber keine Lösung. So entsprang die beste Chance der Gäste auch einer Zufallsproduktion. © dpa

Süddeutsche: Der stark in die Saison gestartete Aufsteiger bot hingegen eine seiner schwächsten Leistungen. Die durch die Ausfälle von mehreren Stammspielern geschwächten Hannoveraner kamen kaum zu Offensivaktionen und hatten auch in der Defensive Mühe. Für den fehlenden Torwart Philipp Tschauner stand Michael Esser zwischen den Pfosten. Er hatte deutlich mehr zu tun als sein Gegenüber Jiri Pavlenka. Der aus Darmstadt gekommene Esser, der zuvor nur ein Pokalspiel für 96 absolviert hatte, erwies sich als sicherer Rückhalt; angesichts der Fehler seiner Mitspieler konnte er einem aber leidtun. © dpa

Bild: Werder endlich wieder Baller-Baller! Nur vier Törchen hatten die Bremer vor dem Hannover-Spiel in dieser Saison erzielt. Gegen 96 ballerten sich Max Kruse (3 Tore) und Fin Bartels (1) den Frust von der Seele. Hannover-Trainer André Breitenreiter: „Bremen war schwer zu verteidigen, vor allem Max Kruse und Fin Bartels...“ © dpa