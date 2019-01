Edel-Hotel am Rheinufer: So wohnen die deutschen Handball-Stars in Köln

Kennedy-Ufer 2A. Das ist die Adresse der deutschen Handballer nach dem Umzug von Berlin nach Köln. Und sie bleiben ihrer Marke treu. Nach dem „Grand Hyatt“ an der Spree ist es jetzt das „Hyatt Regency“, direkt am Deutzer Rheinboulevard mit Logenblick auf den Dom. Die 1988 eröffnete Fünf-Sterne-Herberge (288 Zimmer und 18 Suiten) mit einem vier Meter hohen Wasserfall in der Eingangshalle ist die Top-Adresse in „Kölle“. Zu Länderspielen steigen die Herren Kroos & Co. hier regelmäßig ab. Auch Michael Jackson und Bill Clinton waren schon Gast, wohnten selbstredend standesgemäß in der Präsidentensuite (180 Quadratmeter mit separatem Wohn- und Esszimmer, Konzert-Flügel, Whirlpool, Dampfbad, Kamin und Butler-Service). Der Preis: stolze 1999 Euro – pro Nacht.