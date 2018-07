Nach WM-Halbfinale: Eden Hazard und Thibaut Courtois pesten gegen Frankreich

Die belgischen Nationalspieler Thibaut Courtois und Eden Hazard haben sich nach der Halbfinal-Niederlage gegen Frankreich über die Spielweise des ersten WM-Finalteilnehmers beklagt. „Frankreich spielte Anti-Fußball“, sagte Courtois der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad. Er habe nicht erwartet, dass ein Stürmer wie Olivier Giroud so weit entfernt vom Tor agieren würde. Es sei ihr Recht, so zu spielen, weil sie wüssten, dass die Belgier mit diesem Stil Schwierigkeiten hätten. „Aber das ist nicht schön anzuschauen. Diese Mannschaft war nicht besser als wir“, meinte Courtois. Frankreich habe gut verteidigt, aber das sei alles. Kleinigkeiten hätten das Spiel entschieden.

Die Sun schreibt: "It's all a bleu" © Screenshot

Die Belgier sind traurig. "Was tut das weh!", klagt Het Laatste Nieuws und schreibt: "Die Roten Teufel verpassen ein Rendezvous mit der Geschichte und spielen am Samstag um den dritten Platz" © Screenshot

Nach dem Führungstreffer durch Samuel Umtiti zu Beginn der zweiten Halbzeit zogen sich die Franzosen weit zurück und verteidigten tief. Frankreich trifft am Sonntag in Moskau im Finale auf den Gewinner des heutigen Halbfinales zwischen England und Kroatien (20 Uhr). Belgien spielt am Samstag in Sankt Petersburg im Spiel um Platz Drei gegen den Verlierer des zweiten Halbfinales.