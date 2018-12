Edgar Prib lechzt nach erster Einwechslung bei 96: "Dann weiß ich wieder, dass ich leb'"

Alles, bis ins Detail. Es ist extrem anstrengend. Sprünge, Kraft, Sprints, Laufanalyse, Knietests – das ist schon eine gute Batterie, sehr aufschlussreich. Ich war nach dem Test so erledigt, dass ich dem Arzt kaum zuhören konnte. Dennis Fischer war dabei, und ich habe ihn fragen müssen: Dennis? Hab ich jetzt bestanden?

Was wird getestet?

Toll. Der Korbi (Julian Korb) hat wie immer seine leeren Flaschen auf meinen Platz gelegt. Die Menschen zu treffen, die Gesichter zu sehen, den Trainer – man ist einfach verbunden. Der erste Schuss mit rechts, also mit dem kaputten Knie, hat auch nicht wehgetan. Mit den Jungs täglich ein bisschen Kindergarten erleben und Mist erzählen. Und dann ist der Tunnel nicht mehr ganz dunkel.

im Februar 2018 war es wieder soweit: Edgar Prib holte sich zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss. Kurz danach befand er sich wie in Trance, erzählte er dem SPORTBUZZER. Jetzt ist er fast wieder fit - und fühlt sich besser als beim letzten Mal. ©

96-Leader Edgar Prib in der Endphase der Reha: So macht er sich wieder fit

Ich leide. Ich leide mit. Ich versuche, Einfluss zu nehmen, so gut es mir möglich ist. Aber ich möchte dazu nicht viel sagen. Im Fußball musst du es auf dem Platz regeln. Und ich stehe nicht auf dem Platz. Ich da bin ich ein bisschen sauer auf mich selbst, dass ich mein eigenes Schicksal nicht selbst in der Hand habe.

Mit fällt es schwer, aufzuhören, obwohl es wehtut … Aber das kann man lernen. Mir hat man das eingetrichtert: Immer marschieren, wirst du umgehauen, dann steh auf. Dann zu lernen, auf die Bremse zu treten, das ist schwer. Natürlich zwickt mein Knie noch. Aber es ist alles gut da drin. Was wollte ich vorhin noch erzählen, als wir erst mal der Reihe nach weitergemacht haben?

Was bedeutet das?

Ich passe anders auf. Das war kein falscher Ehrgeiz damals, ich war vielleicht nur zu hart zu mir selbst. Man muss über Widerstände gehen – und wenn was zwickt, muss man da drüber. Aber nachdem ich einmal auf die Fresse geflogen bin, bin ich sensibler geworden.

Was ist anders als vor der zweiten Verletzung?

Ja. Dann gab den Hinweis, Sicherheit in Sprünge reinzukriegen. Das habe ich gemacht in den letzten drei Wochen.

96-Profi Edgar Prib im emotionalen Interview: "Habe unsere Spiele mit Tränen in den Augen geschaut"

Ja. Aber was ich nicht beeinflussen kann, habe ich aus meinem Kopf rausgeschmissen. Nur den inneren Schweinehund, den muss ich immer wieder selbst besiegen.

Im Fußball herrscht immer Druck. Es gab natürlich Gedankenspiele nach der zweiten Verletzung: Was ist mit meinem Vertrag, bekomme ich einen neuen Vertrag, kann ich noch ein Spiel machen in dieser Saison?

Ist das in Ihnen drin? Gehört das zum Fußball? Dieser ständige Druck nach Rückschlägen?

Ich möchte im Trainingslager so viel wie möglich mitmachen. Als neutraler Spieler, mit hoher Belastung, aber nicht zu 100 Prozent.

Über 2018 haben wir geredet. Was wünschen Sie sich fürs Jahr 2019?

Das haben viele mich zum Geburtstag oder vor Weihnachten auch gefragt.

Und was haben Sie gesagt?

Ich wünsche mir gar nix. Ich will nix. Ich will einfach gesund sein. Und das kann nur ich selbst mir geben. Ich bin jetzt schon gesund und glücklich, aber ich will fit sein und noch glücklicher.