Skandal um FC-Bayern-Star Ribery: Effenberg – "Rummenigge und Hoeneß müssen das erklären"

Die Aufregung um das Gold-Steak, welches Bayern-Star Franck Ribéry aß, - und die damit verbundenen Folgen - reißt einfach nicht ab. Nun hat sich auch der ehemalige Nationalspieler und Bayern-Profi Stefan Effenberg dazu geäußert. Er wirft dem deutschen Rekordmeister fehlende Transparenz im Umgang mit dem Franzosen vor, nachdem der Verein verkündete, dass Ribéry für seine wüsten Beschimpfungen im Internet - die aus Reaktionen von Fans und weiteren Usern auf sein auf Instagram gepostetes Video mit dem Gold-Steak resultierten - eine hohe Geldstrafe erhalten wird.

In seiner Kolumne auf t-online.de schreibt Effenberg: „Das Strafmaß ist angemessen. Das Problem ist, dass niemand kommuniziert, wie hoch diese Geldstrafe wirklich ist – und wohin das Geld geht. An den FC Bayern oder an einen gemeinnützigen Zweck? Wenn das im Verborgenen bleibt, ist es kein Wunder, dass weiter diskutiert wird. Transparenz wäre hier der wichtigste Punkt.“