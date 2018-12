Stefan Effenberg: Darum passt RB-Leipzig-Star Timo Werner besser zum BVB als zum FC Bayern

Doch seit Monaten halten sich Gerüchte, nach denen nationale wie auch internationale Topvereine an Werner interessiert sind.

Werners Vertrag in Leipzig läuft noch bis ins Jahr 2020. Der Bundesligist hat ihm noch vor Weihnachten ein konkretes Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt. „Die Gespräche sind geführt, die Argumente ausgetauscht. Es liegt jetzt an Timo“, sagte RB-Trainer Ralf Rangnick daraufhin.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Stefan Effenberg glaubt, dass DFB-Star Timo Werner seinen Verein RB Leipzig im Sommer verlässt. Doch wohin wird er wechseln? „ Er passt zu vielen Vereinen – nicht nur zum FC Bayern", schreibt Effenberg in seiner Kolumne bei t-online.de: "Vielleicht würde er sogar noch besser zu Borussia Dortmund passen, als zu Bayern. Eine Sturmreihe mit Marco Reus, Timo Werner und Jadon Sancho? Das hätte etwas – wenn dann noch Alcacer oder Götze von der Bank kommen. Bei Bayern dagegen hätte er erstmal Lewandowski vor der Nase.“

Schon am 19. Dezember, nach der knappen 0:1-Niederlage am 16. Spieltag beim FC Bayern München, sagte Werner bei Sky zu einer möglichen Ausweitung seines Kontrakts bei RB: „Ich habe hier zweieinhalb sehr schöne Jahre gehabt. Natürlich ist RB in den Überlegungen ein großer Faktor.“

„Dass andere Mannschaften auch noch im Rennen sind, ist keine Frage“, gestand Werner allerdings auch und fügte hinzu: „Man hat so seine Favoriten. Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, dann gibt es nur einen Verein, wo man hin wechseln kann.“ Das wären dann die Bayern, fragt der Sky-Reporter. „Das wäre eine Schlussfolgerung, ja“, sagt der RB-Stürmer.

Effenberg kritisiert Rangnick

Doch Effenberg äußerte sich nicht nur zur Zukunft von Werner. Er kritisierte zudem die Auftritte von RB Leipzig in der Europa League. Effenberg zur Feststellung von Rangnick, beim Ausscheiden „gehe die Welt nicht unter“: „Bei allem Respekt: Das ist genau die Herangehensweise, die im Vorjahr zum katastrophalen Abschneiden der deutschen Mannschaften in Europa geführt hat.“