Die Vorläufer von Eggestein? Die bekanntesten Brüderpaare in Nationalteams

Er ist Werders vielleicht hoffnungsvollstes Talent: Maximilian Eggestein steht an der Schwelle zur Nationalmannschaft, könnte schon zu Beginn des neuen Jahres von Bundestrainer Joachim Löw berufen werden. "Ich möchte mich einfach weiter verbessern und meine Leistung bringen. Alles andere liegt nicht in meiner Hand", sagt der 21-jährige Mittelfeldspieler im SPORTBUZZER-Interview - und gibt sich bescheiden. Die Zeit spricht für ihn, genau wie die Statistiken: Schon vier Tore schoss Eggestein in dieser Saison, ist Werders bester Torjäger.